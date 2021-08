Des personnalités diverses ont mêlé leur vie à celle des végétaux qu’ils ont croisés sur leur route. Chercheurs, explorateurs, collectionneurs et bien d’autres les ont aimés, cultivés, défendus et multipliés avec parfois des résultats stupéfiants ou inattendus.

En effet, le vaste jardin planétaire et ses occupants n’ont jamais cessé d’interagir avec des conséquences heureuses ou pas. Le talent, l’habileté, le goût du voyage de quelques-uns couplés à la science permirent de remarquables avancées et découvertes.

Croisements

© MPV/MNC

Qui ne connaît les glaïeuls si familiers des bouquets de l’été ? L’homme n’est pas étranger à leur aspect actuel. C’est par son intervention que de nouvelles variétés ont été obtenues. Depuis des milliers d’années, le glaïeul sauvage, Gladiolus communis est cueilli aussi bien en Asie Mineure que dans la région méditerranéenne. Il est par la suite domestiqué et cultivé dans les jardins malgré ses fleurs et sa taille modestes. Très vite, l’introduction de glaïeuls sauvages en provenance du cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud change la donne. Il est fait mention dans un article concernant le Jardin botanique Leiden en Hollande aux environs de 1730 de la présence de Gladiolus angustus, un glaïeul d’Afrique du Sud. Par la suite, les jardiniers et les horticulteurs s’en donnent à cœur joie et obtiennent des hybrides remarquables dont ceux à fleurs géantes, ancêtres de nos hybrides modernes. Aujourd’hui les jardineries proposent différentes variétés. Pour fleurir la fin de l’été et l’automne, on trouve entre autres, le glaïeul d’Abyssinie autrefois connu sous le nom d’Acidanthera. Peu rustique, il se cultive comme les grands glaïeuls familiers de nos jardins et fleurit quand leur floraison commence à montrer des signes de fatigue. Il est originaire de l’Afrique de l’est et compte, lui aussi, parmi les ancêtres de nos grands glaïeuls.

Noisette, quel drôle de nom pour une rose !

© MPV/MNC

Les rosiers Noisette ont été la coqueluche des jardiniers du début du XIXe et sont encore très recherchés de nos jours. Tout part du nom porté par deux frères : Philippe et Louis Noisette. À la fin du XVIIIe siècle, Philippe s’établit aux États-Unis à Charleston. Il offre alors à son voisin, John Champneys, grand amateur, un rosier chinois remontant appelé ‘Old Blush’. Son nouveau propriétaire obtient par un croisement avec Rosa moschata, une nouvelle rose qui prend le nom de Rosa ‘Champney’s Pink Cluster’. Philippe Noisette cultive à son tour cette rose magnifique. Il adresse à son frère vivant non loin de Paris, graines et boutures. Louis Noisette lui aussi horticulteur et collectionneur les accueille à La-Queue-en-Brie en France. La lignée des rosiers ‘Noisette’est née. Le plus célèbre est sans doute Rosa ‘Blush Noisette’. Des croisements avec des hybrides de thé donnent plus tard naissance à Rosa’Desprez à fleurs jaunes’. Schwartz, rosiériste français introduit fin du XIXe le merveilleux ‘Madame Alfred Carrière’également répertorié comme rosier Noisette.

Plantes voyageuses

© MPV/MNC

Ainsi des centaines de plantes qualifiées de communes, ont voyagé et vécu des aventures le plus souvent oubliées. Elles sont dorénavant inscrites dans nos paysages et nos jardins. Peut-on imaginer aujourd’hui un parterre estival sans dahlias, zinnias ou œillets d’Inde venus en droite ligne d’Amérique centrale ? Un potager sans tomates et pommes de terre ? Bref, le jardin contemporain n’existerait pas si pendant des centaines d’années, les collectionneurs, voyageurs et autres amateurs n’avaient risqué leur vie pour partir à la découverte de régions reculées d’où ils rapportaient des nouvelles espèces. Que dire des botanistes qui créèrent les premiers jardins botaniques de l’histoire en Italie à Pise et à Padoue ? Là, furent rassemblées les merveilles ramenées des quatre coins du monde et des plantes inconnues à nos contrées acclimatées. Et cela continue.

La saga du Metasequoia

Quand on parle de fossiles vivants, on pense immédiatement au Ginkgo. Mais il n’est pas le seul. Difficile d’imaginer que le Metasequoia si répandu dans nos espaces verts n’ait été connu qu’à l’état de fossile jusqu’aux années 40. Une description se base alors sur des restes fossiles trouvés sur l’île de Honshu au Japon. On pense le genre éteint et qu’il n’en existe plus aucun exemplaire vivant. Malgré des problèmes d’identification de spécimens découverts durant la guerre dans les forêts de Shennongjia, le Professeur Wan Jun Zheng s’aperçoit que les échantillons qui lui sont soumis sont bien ceux d’une espèce nouvelle. La nouvelle se répand vite et des expéditions s’organisent juste avant la révolution chinoise et la fermeture du pays. Dès 1947, des graines sont récupérées et distribuées hors de Chine. Quelques-unes sont parvenues à Meise, ont germé et donné des arbres qui depuis poussent tranquillement dans les collections du Jardin botanique. Lors des récents travaux de rénovation, la décision de replanter l’allée principale partant du centre d’accueil avec cette espèce plutôt qu’avec des hêtres a donc été adoptée. Ce qui fut fait en février 2020. À découvrir.