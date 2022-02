Le look années 90 fait un retour en force, voici comment vous maquiller comme à l'époque Magazine Elise Lenaerts © adobestock

Les influenceuses, mannequins et autres papesses de la mode ont toutes adopté le look des années 90. Côté maquillage, on s’oriente vers les séries cultes : Friends, Sauvés par le gong et Charmed.