Au cœur des belles forêts ardennaises, le Manoir de Lébioles est un havre de paix dans un superbe cadre naturel.

C’est Georges Neyt (1842-1910) qui fut à la base de la construction de l’un des plus beaux fleurons du patrimoine architectural de la ville de Spa. Cet envoyé diplomatique et ministre plénipotentiaire que l’on prétendit être un fils naturel du roi Léopold I, a fait ériger le Manoir de Lébioles entre 1905 et 1910. Malheureusement, il n’a pu profiter de son "Petit Versailles des Ardennes" que très peu de temps.

Logé dans un écrin naturel, formé par d’épaisses forêts, le Manoir de Lébioles n’en jouit pas moins d’une accessibilité aisée. Proche des villes de Cologne, Aix-la-Chapelle, Düsseldorf, Bruxelles, Liège et Maastricht, sa situation est des plus centrales, ce qui attire bon nombre de visiteurs venus d’Allemagne, des Pays-Bas ou d’Angleterre.

(...)