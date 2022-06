Astene, petit village cossu près de Deinze, possède assurément la plus belle écluse de Belgique, dans un décor hyper romantique. En raison de sa valeur industrielle et archéologique, le gouvernement flamand a classé comme monument protégé, en ce compris l’environnement, tout le complexe d’écluses d’Astene en Flandre Occidentale avec les maisons des éclusiers et le chemin de halage.

Sur ce petit bout de la Lys canalisée, on construisit en 1861 un barrage et une écluse lors de la construction d’un petit canal de 300 mètres afin d’éviter 5 km de méandres. L’éclusier habitait dans l’une des deux maisons, construites également à la même époque, de ce fait le contrôle du trafic sur l’écluse et son fonctionnement étaient assurés en permanence. Actuellement, cette écluse est toujours actionnée manuellement pendant la saison de navigation de plaisance.