La DH a assisté en avant-première aux spectacles qui animeront le Noël gaulois…

Avec les deux semaines de vacances scolaires qui se profilent pour les fêtes de fin d’année, les parents vont devoir trouver des activités pour occuper leurs enfants pendant cette belle période de l’année. Parmi les nouveautés, on retrouve le Noël gaulois qui établira ses quartiers dans le parc Astérix.

Pour la première fois depuis sa création il y a trente ans, le parc d’attractions situé au nord de Paris (à deux heures trente de Bruxelles) a décidé d’ouvrir ses portes aux visiteurs. Du 21 décembre au 5 janvier, le village gaulois se parera d’un décor spécial de Noël et offrira en plus de sa quarantaine d’attractions, des spectacles et des activités spécifiques autour d’un marché de Noël où les saveurs gourmandes et les chants installeront une bonne ambiance.

(...)