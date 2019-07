Se retenir d'aller aux toilettes le plus longtemps possible promet bien des sensations. Oui mais...





Reddit est décidément une manne de partages d'expériences et autres "bons plans" dont certains sont à prendre avec des pincettes. Dans la tranquillité estivale, un post pourtant a fait flamber les commentaires, déclenchant une vague d'enthousiasme autant que de questionnements. La clé d'un sujet qui fait parler...

Ainsi donc, un Redditor a lancé une conversation sur la façon dont sa petite amie se retenait d'aller aux toilettes afin d'uriner le plus longtemps possible parce que cela lui donnait "un orgasme intense quand elle finissait par se soulager". De nombreux autres utilisateurs ont acquiescé et raconté alors leur propre expérience en la matière, même si certains mettaient en question le fait qu'il s'agisse ici d'un "climax" à caractère sexuel. Donnant aux unes et aux autres... l'envie d'essayer.

La stimulation du pipi...

En fait, physiologiquement parlant, la relation entre le pipi et la stimulation sexuelle existe, surtout chez les femmes."Le clitoris, le vagin et l'urètre (qui est relié à la vessie) sont situés très près l'un de l'autre ", déclarait ainsi Celeste Holbrook, consultante en santé sexuelle, à Shape Magazine. "Une vessie pleine peut pousser sur certaines des parties les plus sensibles et excitantes des organes génitaux, comme le clitoris et ses racines. Beaucoup de femmes utilisent la stimulation dans un ou plusieurs de ces domaines pour stimuler les autres."

Attractif ? Peut-être mais mieux vaut être prévenu de toutes les conséquences. D'abord, le fait de se retenir très longtemps augmente les risques d'infections urinaires, car cela permet aux bactéries potentiellement nocives de se multiplier dans le tractus urinaire. Pas d'inquiétude : si cela vous arrive une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème mais c'est la régularité de la pratique qui met en danger l'organisme. Cela peut aussi détendre les muscles de la vessie et pousser à la rétention urinaire (on n'arrive pas à uriner convenablement alors ce qui peut mener à la pose d'une sonde urinaire. Sans compter la possibilité de développer des calculs rénaux ! De quoi couper court à tout fantasme...