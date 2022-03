Après le coup d’envoi du printemps météorologique, début mars, voici donc le printemps astrologique. Et en plus de dates qui ne veulent parfois rien dire, le ciel semble être d’accord pour changer de saison, contrairement à l’année dernière. Depuis plusieurs semaines, le soleil est presque tous les jours de la partie et cela fait du bien au regard de l’actualité nationale et internationale. Une météo qui devrait continuer à nous remonter le moral dans les semaines à venir (voir par ailleurs) et qui nous permet de profiter de nos terrasses et jardins. À tel point que de nombreux Belges ont déjà ressorti leurs meubles de jardin, leur tondeuse et leurs outils.