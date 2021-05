Située dans les Alpes du Sud, à deux pas de la frontière italienne, cette destination familiale vous tend les bras. Dilemme, quel est le meilleur moment pour y aller ?

J’y suis allé en hiver. L’approche de Saint-Véran, avec 2042 m le plus haut village d’Europe, excusez du peu, avait tout d’une expédition. Alexia Grossan, l’attachée de presse de l’Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras a pourtant l’habitude du trajet. Nous avons néanmoins dû laisser la voiture en contrebas pour parcourir, valise à la main, les derniers 500 mètres nous séparant de l’hôtel, tellement la route était glissante et la neige abondante. Un repos bien mérité nous attend au Chalet du Villard. https://www.leschaletsduvillard.fr