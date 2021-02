Spécialiste des recettes pauvres en glucides, Pascale Naessens décrypte le régime cétogène… qui permet à l’organisme de changer de combustible.

Le régime "céto" (ou "keto", à l’anglaise) est un terme dont on entend de plus en plus parler et qui donne lieu sur les réseaux sociaux à des photos avant-après de personnes ayant perdu un nombre de kilos conséquent. Et pourtant, voici par exemple la quantité de graisses pour une journée type : 43,8g au petit-déj (mini-quiche au jambon) ; 53,8g au lunch (guacamole avocat) et 50g le soir avec un bouillon de bœuf aux tomates et à la crème. 150g à la grosse louche par jour… Une façon totalement différente d’envisager l’alimentation. Pascale Naessens, auteure de nombreux livres de recettes modérément pauvres en glucides mais riches en goût et en couleurs, qui sont autant de best-sellers côté néerlandophone et désormais côté francophone, s’est penchée sur ce régime cétogène. Elle explique avec deux professeurs ses spécificités, où en est la recherche à ce sujet, et propose dans son nouveau livre une cure de 14 jours pour s’y essayer. Voici l’antithèse de l’alimentation occidentale, riche en glucides rapides, en grignotages et en suralimentation.

(...)