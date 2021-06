L’été, le temps est parfois maussade en Belgique. Les activités en extérieur sont donc compromises. Mais les amateurs de sensations fortes ne seront pas déçus avec le Skydiving. Autrement dit, la chute libre en indoor qui permet de reproduire les sensations d’un saut en parachute grâce à un flux d’air en soufflerie. Les participants ont l’impression de “flotter” à quelques mètres du sol et d’effectuer un saut dans le vide. “C’est une chouette initiative pour ceux qui ont peur de prendre l’avion et d’effectuer le grand saut. Ici, vous serez en toute sécurité. Accompagné d’un moniteur professionnel et paré des équipements nécessaires -combinaisons, lunettes…-, vous êtes emmené dans la plus grande soufflerie en Europe qui vous propulse en l’air. Vous volerez et ce, sans avoir à sauter d’un avion”, explique Magali Braff, gérante du Luxfly à Arlon/Sterpenich.