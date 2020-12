OnBuy.com a mené une étude auprès de 2 538 personnes en couple. L’objectif de l’étude était de découvrir quels cadeaux faisaient le plus plaisir. Les cadeaux qui ont le plus fait monter le rythme cardiaque des femmes sont les bijoux (augmentation de 65 %), les technologies (augmentation de 63 %) et les parfums (augmentation de 54 %). Ceux qui ont le plus stimulé le cœur des hommes sont les produits technologiques (63 % d’augmentation), les jeux informatiques (59 %) et les équipements sportifs (52 %). Hommes comme femmes ont aussi senti leur cœur battre de plaisir à la vue d’un livre (rythme cardiaque à 124 BPM) et d’un sextoy ! (119 BPM).

Le top 5 des cadeaux qui font plaisir aux femmes

1. Les bijoux.

2. Les produits techno.

3. La parfumerie.

4. Les sacs.

5. Les livres.

6. Les cosmétiques.

7. les sextoys.

8. Les vêtements. et accessoires mode.

9. Les plantes.

10. Les objets déco.

Le top 5 des cadeaux qui font plaisir aux hommes

1. les objets techno.

2. Les jeux électroniques.

3. les équipements de sport.

4. Les chaussures.

5. Les livres.

6. les bonnes bouteilles.

7. Les parfums.

8. La bonne bouffe.

9. Les objets de déco.

10. Les sextoys.