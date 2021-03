Vous êtes très nombreux à participer à notre opération À vos trésors. En collaboration avec les experts de l’hôtel de vente Millon, nous vous offrons en effet la possibilité de faire estimer vos objets les plus précieux. Parmi les centaines de demandes qui nous sont parvenues, de véritables pépites ont tapé dans l’œil des experts. C’est le cas de cette planche de Blueberry, soumise à l’expertise par Christian, véritable passionné de bandes dessinées.

"J’ai essayé de me constituer une collection au fil des ans. Je possède bien entendu de nombreux albums, mais j’aime aussi mettre la main sur des collectors plus prestigieux."

En 1994, il repère une petite annonce concernant la vente d’une planche de Blueberry, de Charlier et Giraud. "C’est un collectionneur luxembourgeois qui la vendait", se souvient Christian. "Je suis donc parti au Luxembourg pour voir l’œuvre et je n’ai pas pu résister. C’était, déjà à l’époque, un sérieux investissement puisque je l’ai achetée à 150 000 francs belges."

Mais pour notre passionné, la tentation est trop forte. "Au-delà de la beauté de cette planche, il y a un fort côté affectif. Lorsque j’étais enfant, j’avais un ami qui possédait toute la collection des albums de Blueberry. J’allais chez lui pour les lire. Quand je suis tombé sur cette planche, les souvenirs me sont immédiatement remontés. C’est un peu ma madeleine de Proust. J’avais conscience que, financièrement, c’était une petite folie mais je n’ai jamais regretté mon achat. La planche est encadrée et accrochée au mur de mon bureau. Je la regarde souvent et cela me rappelle mon enfance. C’est un coup de cœur bien avant d’être un investissement."

Christian n’entend en effet pas se séparer de sa planche originale. "Lorsque j’ai vu dans La Dernière Heure qu’on pouvait faire estimer ses objets, je me suis dit que c’était une belle occasion de savoir combien elle valait. Ma femme aussi m’a dit : tu me parles toujours de ta super planche originale, alors c’est le moment. J’ai donc pris des photos afin de la faire expertiser. Je ne suis pas surpris qu’elle soit estimée entre 15 000 et 20 000 € car je suis les ventes en ligne et je savais que ma planche avait de la valeur. Mais c’est toujours intéressant de pouvoir l’estimer au plus juste. Pas pour la vendre mais je n’aimerais pas que, s’il m’arrive quelque chose, mon fils la vende sur une brocante pour une bouchée de pain."

Christian possède aussi une autre planche, du Chevalier ardent, mais c’est une œuvre plus particulière qu’il a aussi souhaité faire expertiser. "Je suis un grand fan de Blake et Mortimer. Il y a des années, il y avait un magasin incroyable, situé chaussée de Louvain. C’était la Curiosity House, tenu par un homme au look de cow-boy. C’était un véritable bric-à-brac où l’on trouvait de tout. En fouillant, j’ai mis la main sur un bon à tirer d’un album de Blake et Mortimer. C’est un objet à la fois rare et particulier, un numéro 0 qui permet de voir à quoi ressemblera l’album une fois qu’il est terminé. Je n’en ai jamais vu en vente publique. Je me demande dès lors quelle peut-être sa valeur ?" Affaire à suivre…

Si vous aussi, vous souhaitez connaître la valeur de vos trésors, n’hésitez pas à soumettre vos objets aux experts de Millon.