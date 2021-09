Quand il y pense, et cela lui arrive souvent, Jacques ne peut y voir qu’un heureux présage. Fin 2019, après une année particulièrement difficile, où la pression a été intense, avec ses chefs " sur (s)on dos" et son équipe qui se montrait "plutôt butée et pas très coopérative", ce manager de 56 ans n’en peut plus.

Durant ses congés de Noël, il est " vidé". "Ne pas aller travailler me soulage mais l’idée de penser de cette façon me fait peur : je n’ai jamais pensé de cette façon ."

Finalement, il se décide à prendre rendez-vous chez son médecin… en congés. Alors, en attendant, il se dit qu’il doit agir. Et se bouger : " Cela faisait des années que je faisais un peu de tennis avec un ami de temps à autre mais rien de régulier. J’ai pris mon vélo et je suis allé rouler ." Près de Kraainem, les chemins et petites rues sont nombreux. " J’ai souffert mais ça m’a fait du bien, comme par miracle, j’ai arrêté de tourner en rond autour du boulot ."

Début janvier 2020, l’hiver est encore bien là mais Jacques prend la décision qui va lui changer la vie : " Je vais me challenger et aller à vélo au boulot pendant trois semaines. Après, on verra ." La voiture de société est rangée pour un temps, fini les embouteillages aléatoires, et en route pour quelque 40 minutes de vélo à travers bois et pistes cyclables pour rejoindre Auderghem… " Il y a des douches dans mon entreprise. Ce n’est pas le moment le plus agréable mais on s’habitue vite ." Le rythme, l’air frais, la vitesse le stimulent et lui permettent de passer en revue la journée à venir de façon bien plus positive qu’en voiture, " à écouter les news à la radio, à se concentrer sur la route et les embouteillages ", et le retour lui permet de souffler, de déstresser : " Je me suis rendu compte que je pédalais plus vite quand quelque chose n’était pas allé ." Et d’arriver plus détendu, et de ne plus être " un triste sire ". " Au bout d’une semaine, je me sentais plus en forme, après trois semaines… j’ai continué."



(...)