La firme danoise LEGO a décidé de rendre hommage à l'un des plus célèbres films des périodes de Noël, "Home Alone" (), véritable classique des fêtes.

La grande demeure, où le petit Kevin doit résister à deux voleurs, est très fidèle à ce que l'on a pu apercevoir dans le film de 1990. Elle est notamment truffée de pièges destinés à ralentir les "casseurs flowteurs" d'attraper le petit blondinet.

Tout est fait pour reconstruire l'ambiance amusante du film. Dans la boîte de l'édition spéciale, on retrouve toute une série de personnages : le jeune Kevin, sa maman Kate, Harry et Marv les deux cambrioleurs, et le fameux voisin des McCallister, Marley avec sa pelle à neige !

La maison qui plaira aux fans de la franchise ainsi qu'aux jeunes découvrant l'univers du film pourront trouver la construction dès le 1er novembre en magasin. Par contre, pour l'édition complète, il faudra débourser pas moins de 249,99 euros: un sacré cadeau de Noël !