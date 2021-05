La réouverture des terrasses des restaurants, des cafés et des bars est l’occasion de se souvenir des années 60, époque où tout habitant de la classe moyenne ne rêvait que d’une chose : acheter un appartement avec terrasse ou balcon.

La Belgique comptait un déficit de 300 000 logements à la fin des années 50 et après l’euphorie de l’Exposition de 1958 et de la Loi de 1956 assurant l’intervention financière de l’État pour les complexes de plus de 25 logements, le paysage immobilier des grandes villes se muta suite à la construction de nombreux blocs d’immeubles, dans le but d’offrir à la classe moyenne un logement moderne et confortable implanté souvent dans un parc.