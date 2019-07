La protection de l’environnement est devenue l’une des priorités des enfants et des adolescents. Les nombreuses manifestations pour le climat, lancées à l’initiative des jeunes dans le pays depuis le début de l’année, le prouvent.





Les camps de vacances n’y échappent pas, à l’image des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGB). “ On le voit, les jeunes sont préoccupés par le climat. Ils sont sur le terrain, ils sont soucieux. Tout ce qui est lié à la protection du climat tient une place énorme dans leurs préoccupations. C’est assez incroyable. Les jeunes sont une vraie force de frappe” constate Thais Baugniet, chargée de communication et de projets aux SGB.





Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique agissent pour “ épauler au maximum les jeunes”. Cet été, le mouvement dénombre entre 3000 et 4000 jeunes avec une organisation de 144 camps de la fin du mois de juin jusqu’à la mi-août. Certaines sections ont décidé de faire du zéro déchet. Les sections concernent aussi bien des enfants de 5 ans que des adolescents de 17 ans. “ Les activités ne sont pas toutes les mêmes. Chaque tranche d’âge s’implique à sa manière. Au total, ce sont un tiers de nos sections qui sont concernés par ce choix de faire du zéro déchet”.