Le Festival La fête au (x) château (x), tout en mettant en évidence le patrimoine culturel immobilier et architectural wallon - "des châteaux privés et autres sites historiques qui ne sont habituellement pas accessibles au grand public" comme le Château de Beloeil, Corroy-le-Château, Crupet, Godinne, Spontin, Vêves, Waleffe… - et tout en visant "un objectif social de lutte contre les préjugés, le racisme et la xénophobie", propose du dimanche 19 au dimanche 26 juin 2022 et en collaboration avec l’ASBL article 27 ainsi qu’avec les centres d’accueil pour réfugiés Croix-Rouge à Yvoir, des musiques anciennes et du monde, des arts lyriques et de la pantomime. Mais aussi de la danse, du théâtre, des ateliers pour enfants, des expositions (peinture/arts plastiques, photographie) et beaucoup d’autres animations (médiévales…). À l’affiche dans ces lieux historiques servant de scène pour les spectacles - "tantôt dans la cour ou dans des ruines, à l’intérieur d’un château ou bâtiment classé" - : des artistes "de grande renommée internationale et de différentes cultures" d’Arménie, de Belgique, de Colombie, de Corse, d’Espagne, de France, de Hongrie. Et également d’Inde, de Moldavie, de Portugal, de Roumanie… À noter que des musiciens offriront gratuitement le samedi 18 juin des concerts dans les centres pour demandeurs d’asile, des maisons de repos, une institution pour personnes handicapées et un foyer de soins palliatifs. Bref, une vraie "tournée musicale dans des institutions qui accueillent des personnes âgées, handicapées, malades…"

Quelques dates et rendez-vous…

Le dimanche 19 juin, à 19 h : concert musiques du monde au Château de Corroy-le-Château avec le musicien et compositeur Eugen Doga, accompagné par Ana Cernicova, Dumitru Mîtu, solistes du Théâtre National d’Opéra et de Ballet "Maria Biesu" de Chisinau et par Marian Ungur, pianiste et compositeur de Chisinau (Moldova).

Le lundi 20 juin à 18 h : vernissage de l’exposition de peinture/arts plastiques "Les Chevaux Fantastiques" de Gabriel Medvedov (Roumanie), à la vielle ferme du château de Godinne, avec un moment musical. L’exposition peut être visitée tous les jours jusqu’au dimanche 26 juin inclus.

Le mardi 21 juin à 18 h 45 et à 20 h 30, concerts musiques anciennes et musiques du monde au Château de Spontin avec respectivement le quatuor Arsen Petrosyan Quartet (Arménie) et les ensembles vocaux Tronos (Roumanie) et A Filetta (Corse).

Le mercredi 22 juin à 18 h 45 et à 20 h 30, concerts musiques anciennes et musiques du monde au Château de Crupet avec le groupe Trei Parale (Roumanie) et les artistes Haroula Tsalpara (Grèce), El Carru Trio (musique et danse flamenco) et Claude Delangle (saxophone) - contact@bleuhorizon.be ; 0485/ 81.90.65 ; www.bleuhorizon.be/festival