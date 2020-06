Ce jour, il y a 180 ans naissait au château de Laeken la première princesse de Belgique prénommée Charlotte, Amélie, Auguste, Victoire, Clémentine, Léopoldine.

La princesse est le quatrième enfant de Léopold Ier, premier roi des Belges et de la reine Louise, née princesse d’Orléans, mariés depuis 1832 et déjà parents de Louis-Philippe (1833-1834), le futur roi Léopold II (1835-1909) et Philippe, comte de Flandre, père du roi Albert Ier (1837-1905).