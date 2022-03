C’est par un long communiqué officiel que la Cour royale hachémite a annoncé que le prince Hamzah de Jordanie avait présenté ses excuses à son frère le roi Abdallah. Les deux hommes ont eu une entrevue dimanche dernier. Ces excuses et cette demande de tourner la page interviennent près d’une année après que le prince Hamzah et d’autres dignitaires aient été accusés de fomenter un complot en vue de déstabiliser le pouvoir. Deux personnes ont ainsi été condamnées à 15 ans de réclusion pour sédition.

En sa qualité de membre de la famille royale, le prince Hamzah n’a pas été jugé. Il a signé dans les jours qui ont suivi l’éclatement de ce complot un document d’allégeance au roi Abdallah suite à la médiation de leur oncle l’ancien prince héritier Hassan. Depuis, le prince qui est le fils aîné du défunt roi Hussein et de sa quatrième et dernière épouse la reine Noor, vit en résidence surveillée à Amman.

Sa mère la reine Noor, très active sur les réseaux sociaux, réside désormais entre les Etats-Unis et l’Angleterre. Elle poste ponctuellement des messages de soutien à son fils, appelant à ce que la vérité puisse éclater. Sans procès, la posture du prince Hamzah était devenue intenable.

Des amitiés avec des courants islamistes

Âgé de 41 ans, le prince fut prince héritier de 1999 à 2004. Son père le roi Hussein fit le choix à quelques jours de sa mort, de changer sa succession, désignant son fils aîné le prince Abdallah comme futur roi en lieu et place de son frère le prince Hassan (homme de dialogue très respecté) et demandant que le moment venu Hamzah soit prince héritier. Les tensions éclatèrent assez rapidement au sein de la fratrie. Lorsque le roi Abdallah décida de retirer le prédicat de prince héritier à Hamzah la cassure était déjà consommée. On parla à l’époque de rivalités entre les frères mais il semble avec le recul que le roi Abdallah voyait d’un très mauvais œil les amitiés de son frère avec des courants islamistes. Il désigna ensuite son propre fils Hussein comme prince héritier.

Après un premier mariage avec une cousine qui se solda par un divorce et une fillette, le prince Hamzah se remaria avec la pilote de l’air Basma Bani Ahmad en 2012. Le couple a eu six enfants dont le dernier le prince Mohammad a vu le jour en février 2022.

Dans la lettre adressée à son demi-frère le roi Abdallah, le prince explique que cette lettre d’excuses a été rédigée après de longs mois de réflexion. Il reconnaît avoir commis une erreur qui ne se reproduira plus jamais. Il ajouta avoir "traversé une épreuve difficile, qui a été surmontée grâce à la sagesse, la tolérance et la patience de Sa Majesté".

Il appelle son frère à tourner la page. La Cour a qualifié cette démarche de premier pas. Une normalisation de la situation du prince pourrait être progressivement envisagée, de même que son retour aux activités officielles de la famille royale.

La situation du roi de Jordanie est celle d’un équilibriste. À la tête depuis 1999 d’un royaume à la croisée des tensions régionales, où la population jordanienne est inférieure en nombre à celles des autres nationalités dont de très nombreux réfugiés, où la corruption gangrène les différentes strates de l’Etat, il doit aussi composer avec sa famille.

Abdallah de Jordanie a onze frères et sœurs, c’est dire la complexité des relations familiales. Il a aussi dû gérer la fuite de sa demi-sœur la princesse Haya de Dubaï vers Londres où elle vit désormais avec ses enfants après avoir quitté son époux l’émir de Dubaï et obtenu un divorce record quant à l’arrangement financier.

Il a aussi dû s’expliquer sur la possession d’une dizaine de propriétés à l’étranger et sur des comptes en banque en Suisse. Les frais liés à la résidence surveillée de son frère le prince Hamzah sont pris en charge par la cassette personnelle du souverain.