Comment replacer les personnes âgées au coeur d'une vie de famille toujours pleine de petits et grands rebondissements ? Entre les bébés qui font leurs premières dents, les grands qui grandissent trop vite, un emménagement, des vacances, une sortie originale, les familles vivent tellement d'événements que ses membres ne peuvent pas tout dire aux aînés. Et puis l'éloignement géographique joue, de même que l'actuelle pandémie de Covid qui a distendu les liens, de manière contrainte.

Simon Desbarax a créé en 2016 avec un associé un moyen de communiquer entre générations. Une façon qui intègre le manque de temps et la course perpétuelle que représente la vie quotidienne d'un côté et de l'autre l'envie de se poser pour regarder vivre la famille, en toute tranquillité et sans passer par des réseaux sociaux ou des appli parfois nébuleuses pour les aînés. Il s'agit en fait d'une application, nommé Neveo qui permet de créer, en quelques minutes, un journal familial envoyé tous les mois aux grands-parents.

C'est l'intérêt de cet outil : au quotidien, les membres d’une famille (ceux qui ont les accès en fait) postent sur l’application mobile des photos avec une petite description (ou même pas). L’équipe de Neveo s’occupe ensuite du reste : la mise en page, l’impression et l’envoi de ce journal familial tous les mois par la poste chez les grands-parents. Smartphone et appli d'un côté, journal à domicile de l'autre !

Deux formules sont proposées : un journal format A4 sur papier magazine brillant de 24 pages pouvant accueillir 50 photos par mois ou un format A5 de 30 pages accueillant 1 photo par page, soit une photo-news par jour !

Un outil qui a vu son succès grandir lors du confinement.