Aperçu de ces jeux de société qui vont vous faire passer des soirées heureuses, même en petit nombre.

Si on ne peut plus faire de grands apéros entre amis, heureusement, il reste les jeux d’apéro, comme les joueurs aguerris les appellent ! Ce sont ces jeux de société aux règles simples à comprendre, aux parties rapides et qui mettent une très bonne ambiance directement. Et ça fait du bien ! Le Covid ? Quel Covid ? Et si les premiers noms qui viennent sont encore et toujours le Monopoly, le Trivial Pursuit ou le Pictionary, il existe désormais des centaines de jeux qui réunissent et font naître directement une sociabilité joyeuse et intergénérationnelle, "ce sont d’ailleurs ceux-là les plus réussis qui permettent de passer les meilleurs moments", comme l’affirme Yves Cavalier, un passionné de longue date qui fut rédacteur en chef de Plato, le magazine des jeux de société modernes.