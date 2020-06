Un cadre vaste et naturel, vraiment dépaysant, reposant où les activités nautiques et sportives sont au rendez-vous : le plus grand complexe touristique de Wallonie entend bien attirer les Belges cet été.

Le lac de la Plate Taille brille sous le soleil, son eau calme seulement fendue par le sillage d’un canard. Le bienheureux ne doit même pas partager avec les voiliers ou les planches à voile : sans vent, personne n’est de sortie. Pourtant, les clubs sportifs sont rouverts aux membres sous certaines conditions. Tout comme le snack Robin’s Café qui propose depuis samedi une petite restauration et des boissons à emporter. Le parking lui aussi rouvert pour partie devrait voir revenir les promeneurs très rares depuis des semaines aux Lacs de l’Eau d’Heure.

Le centre d'accueil est fermé, de même que toutes les activités récréatives. Le camping et les deux villages de vacances engrangent les réservations, dans l’attente des prochaines infos du CNS, le 3 juin prochain.

« Et dire que jamais on a eu un si beau temps pendant aussi longtemps », remarque Jean-François Baelden, responsable d'Eau d'Heure Entertainment qui gère 11 activités sur le site dont le célèbre Crocodile Rouge, le bateau amphibie. « Cela a pu aider les gens à passer le confinement un peu mieux mais pour l'horeca et les acteurs du tourisme c'est encore plus dur à vivre ». Lui indique une perte de 30 % de son activité… et ce n’est pas fini. « D’habitude, c’est full lors des ponts de mai et juin ». Alors que là, « les groupes de personnes âgées qui viennent le temps d'une journée faire la visite guidée par exemple du barrage et de la centrale électrique annulent quasi tous ».

Mais le « premier complexe touristique de Wallonie », comme le souligne Philippe Fourmeau, le porte-parole des Lacs de l’Eau d’Heure n’a pas dit son dernier mot. Il faut dire que le site est enchanteur, vaste, naturel (et éco-friendly). L’eau est partout, les panoramas reposants.