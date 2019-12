"Si Miss Belgique 2020 sera diffusé sur Internet et non pas en télé, c’est pour une question de délais", confie Gaetan Bartosz, coprésentateur de la cérémonie du 11 janvier prochain - sur RTLPlay - avec Miss Belgique 2006 Virginie Claes. En reprenant le concours laissé par AB3 il y a deux semaines, il était très difficile de le mettre dans les grilles de programme et il était impossible au niveau production de le mettre en place. Mais je pense vraiment aussi que le digital est l’avenir. C’est une belle preuve de modernité de la part de RTL-TVi que de retransmettre l’élection sur le support gratuit qu’est Internet. RTL mise réellement sur l’avenir en 2020." Si l’animateur de Radio Contact (tranche 11 h-13 h) n’a "aucune idée" si la chaîne privée compte un jour diffuser le concours en télévision, celui qui avait déjà participé au voyage des Miss pour Star TV espère tout de même "qu’on arrivera à en faire un show sympa comme jadis. Patrick Ridremont (époque AB3, NdlR), je le trouvais très bon avec son ton décalé et non habituel en télévision mais ce n’est pas un présentateur à la base. Contrairement à Jean-Michel Zecca qui avait fait cela d’une main de maître. C’est le taulier de Belgique ! C’est un dieu niveau présentation, il peut présenter n’importe quel programme d’ailleurs. Si j’arrive à développer un talent à la Zecca, j’aurai réussi ma carrière."

