Qui n’a jamais roulé à vélo dans sa vie ? Surtout au pays d’Eddy Merckx et de Wouts Van Aert… Enfants, adultes et seniors, presque tout le monde pédale ou a pédalé chez nous. Mais sait-on comment est né l’objet de tous les désirs ?

En 1817, le baron allemand Karl Drais von Sauerbronn invente une étrange machine avec un cadre en bois, deux roues alignées et un guidon. L’engin se déplace lorsque, assis à califourchon, on pousse le sol avec les pieds. Le baron lui donne le nom de Laufmaschine mais en France, rapidement, il est appelé Draisienne. De nos jours, les petits enfants utilisent encore ce vélo sans pédale pour maîtriser leur équilibre avant de passer au vrai vélo.

Un peu moins d’un demi-siècle plus tard, en 1860, le Français Pierre Michaux, serrurier mais aussi forgeron, reçoit d’un client une draisienne accidentée. Son fils Ernest, âgé de 19 ans, l’aide à réparer une roue défaillante. Soudain il a une idée. “Et si on installait un repose-pieds sur la roue avant, ce serait moins fatigant,” lance-t-il à son père. “J’ai une meilleure idée, répond le père. Nous allons monter une manivelle pour faire tourner la roue”. Et c’est ainsi que la pédale vit le jour !

La paternité de cette invention a été tardivement contestée par deux autres Français (Pïerre Lallemand et Jean Lacou) ainsi que par un Allemand (Philipp Moritz Fischer) qui affirmèrent avoir également inventé la pédale entre 1846 et 1853.

Bref, le vélo à pédales était bien né. Et en 1870, un artisan français, Eugène Meyer, fabrique un vélo avec une grande roue avant d’un mètre vingt et une roue arrière trois fois plus petite. Le grand-bi est créé. Utilisé par de nombreux sportifs, il est cependant délaissé par le grand public qui le considère, à juste titre, assez dangereux.

Dix ans plus tard, John Kemp Starley, un industriel anglais invente la chaîne qu’il monte sur un vélo équipé de deux roues identiques d’une taille raisonnable. Le vélo moderne commence à prendre forme. Il est ainsi rapidement commercialisé par Peugeot en 1886. Dunlop invente le pneumatique deux ans plus tard et, en 1892, Michelin le perfectionne en imaginant le pneu démontable avec une chambre à air. Le premier changement de vitesses viendra plus tard, en 1930. Et le dérailleur suivra en 1950. entre-temps, le vélo a conquis le grand public. Sa popularité ne cessa de croître, notamment grâce au premier Tour de France en 1903. Et de nos jours, la petite reine porte bien son nom…

Savez-vous pourquoi le vélo est ainsi appelé ? Lorsqu’elle était petite, Wilhelmine d’Orange Nassau (1880-1962), sacrée reine des Pays-Bas à l’âge de 10 ans, roulait très souvent à vélo dans les rues d’Amsterdam. Les gens, qui la voyaient passer, l’appelaient la petite reine et par extension le nom désigna son vélo….