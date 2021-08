L’histoire du bikini, c’est avant tout l’histoire d’une double explosion. Le 1er juillet 1946, un essai atomique américain fait trembler l’atoll de Bikini, une des entités des îles Marshall. Les autorités américaines avaient au préalable fait évacuer les 167 habitants de l’atoll avec leur accord.

Au même moment, à Paris, loin de sa passion, un ingénieur automobile de formation, Louis Réard, gère la boutique de lingerie de sa mère, Les Folies Bergères située à deux pas de la célèbre salle de spectacle du même nom. Depuis un certain temps, il a un projet qui lui tient à cœur : créer un petit maillot deux-pièces pour dames et ainsi leur permettre de bronzer largement. Il a en effet constaté que les dames retroussent souvent leurs vêtements pour bronzer lorsqu’elles sont sur les plages. Louis Réard commercialise son maillot quelques jours après l’explosion de Bikini et lui donne le nom de l’atoll car, dit-il “ce maillot va faire exploser nos plages.” Pari réussi. Non seulement les dames, souvent jeunes, s’intéressent tout de suite au bikini mais, suite à de nombreuses protestations, les autorités de nombreuses plages françaises, italiennes, espagnoles et belges l’interdisent. Ce qui a pour effet de lui faire une publicité… explosive. En tout cas, la double explosion a bien eu lieu.

Mais la réelle démocratisation du petit deux-pièces se produira plus tard, en 1953, lorsque Brigitte Bardot adopte un bikini en vichy rose sur la plage de Cannes. La mode est lancée. Neuf ans plus tard, Ursula Andress consacre définitivement le bikini avec un deux-pièces blanc dans le film James Bond 007 contre Dr. No. En 1967, près de 70 % des Américaines avouent avoir porté le bikini qui atteint ainsi la consécration.

Si Louis Réard a eu l’idée du bikini moderne, essentiellement pour faciliter le bronzage, le petit deux-pièces avait déjà été adopté pour d’autres raisons par des femmes de l’époque néolithique. Vers 7000 ans avant J-C, dans l’actuelle Turquie, des peuplades portaient des vêtements très proches de notre bikini. Plus tard, 1400 ans avant J.-C., dans la Grèce antique, les jeunes filles enfilaient des petits maillots deux-pièces pour participer à des compétitions sportives. Enfin, des mosaïques de la Villa del Casale, en Sicile (300 ans après J.-C.) représentent des femmes simplement vêtues d’une petite culotte et d’un bandeau pour cacher leurs seins.