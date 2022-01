Poète, écrivain, journaliste, philosophe, explorateur et aviateur, Antoine de Saint-Exupéry avait plusieurs cordes à son arc.

Du 17 février au 26 juin 2022, le musée des Arts décoratifs à Paris présentera la première grande exposition muséale consacrée en France au Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Il s’agit de son œuvre la plus connue, écrite de son vivant, publiée à New York en 1943 et parue en France en 1946. C’est l’ouvrage, désormais dans le domaine public, le plus traduit au monde dans pas moins de 57 langues après la Bible.