Profitons bien de ces beaux jours pour préparer aussi de quoi se défendre contre les premiers froids et le manque de lumière de l'automne.

Les médecins généralistes et pédiatres, en première ligne, voient l'automne arriver avec inquiétude et le font savoir. Car déjà là, "ils font actuellement face à une charge de travail importante en raison d’une épidémie de pharyngites et maux de gorge, dont on sait que la majorité n’est pas due au nouveau coronavirus" , indique d'ailleurs le docteur Philippe Devos, président de l’Association belge des Syndicats médicaux (ABSyM).

En attendant, on peut aussi prendre quelques dispositions pour être moins réceptifs aux microbes qui se développent l'hiver.

Des vitamines et des minéraux

Le zinc et la vitamine D jouent un rôle essentiel dans notre défense immunitaire. C'est un point qui fait l'unanimité auprès de la communauté scientifique. Pourtant, la majorité de la population en manque de façon chronique (80 % en ce qui concerne la vitamine D).

Pour affronter les premières fatigues et les premières infections respiratoires, le retour des herpès latents comme les problèmes de peau, une seule solution selon lui : "Une cure de 15 à 20 jours de vitamine D et de magnésium, suivie d'une cure de la même durée de vitamine D et de zinc. Vous serez prêt à affronter l'automne pour 1 euro par jour pendant 30 ou 40 jours. Pas mal non ?".

Mais attention à choisir la "bonne vitamine C, à effet prolongé et bio-assimilable". De même, le magnésium devra être sélectionné avec soin ("Seul celui avec du glyécrophosphate est bien assimilable", sinon, tout part dans l'heure aux toilettes !", râle le Dr Peréz qui n'a pas sa langue en poche).

Du sport

© DR



Comme le disait Hippocrate, " L’exercice est la meilleure médecine de l’homme"... Pourquoi ? Notamment parce que le thymus, glande importante de notre système lymphatique, diminue progressivement de taille avec l’âge. Or, on peut ralentir ce phénomène grâce au sport. Enfin, bon à savoir : les lymphocytes T produits par le thymus est essentiel à notre défense immunitaire.

La bonne nouvelle c'est qu'en septembre, "on constate toujours le retour naturel des gens vers les salles de sport", remarque Christophe Riga, directeur fitness et coach du Martin'Spa Bodywhealth et cette année, c'est peut-être encore plus important. mais beaucoup, constate Christophe Riga, hésitent : "Pourtant motivés à se bouger, certains auront tendance à trouver les machines rébarbatives ou ont peur de ne pas avoir le niveau lors des cours collectifs, ou de ne pas avoir le temps".

C'est pourquoi le coach a décidé en cette rentrée de sortir des sentiers battus en proposant une prise en charge des clients différente. "Nous proposons avec le Martin's Move 45 minutes permettant de mobiliser la tête et les muscles avec 15 minutes de mobilisation articulaire, 10 minutes de mobilisation cardiaque, 10 minutes de gainage pour avoir la bonne posture 10 minutes d'entraînement fonctionnel pour bouger tout le corps et 5 minutes pour un retour progressif au calme".

"Je suis convaincu qu'il faut que les personnes trouvent une échappatoire à la situation anxiogène actuelle et c'est avec l'activité physique que l'on peut le plus s'échapper du stress ", conclut le professionnel.

Bien manger

© Krizstina Papp / Unsplash



Pascale Naessens auteure à succès de livres de recettes nous a dressé la liste des produits de base à avoir chez soi pour cuisiner gagnant pour sa santé.

- Vinaigre : Vinaigre balsamique, vinaigre de cidre de pomme

- Pour rehausser le goût : (léger) sauce de soja, moutarde, pâte de tomate, pâte de curry vert et rouge, bouillons (uniquement en tasse)

- Extra : Sucre de fleurs de cocotier (ou autre), miel

- Herbes et épices : poivre noir, fleur de sel (sel de mer) ; ras el hanout (une herbe qui crée une dépendance, vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout, sur le poisson, la viande, le fromage, dans les ragoûts ...) graines de cumin, herbes de Provence séchées comme le thym, romarin ; l'ail (frais)

- Produits secs ou en conserve : haricots, pois chiches, lentilles...

- Graisses : Huile d'olive, beurre, graisse de coco