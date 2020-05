Un Belge sur trois utilise des plantes pour se soigner et 80% d'entre eux voudraient en savoir plus sur leurs effets positifs.

Ce sont les principaux résultats d'une enquête menée par Ricola, la marque de bonbons aux plantes qui a sondé mille Belges représentatifs. En ces temps confus, le retour aux essentiels, au naturel semble plus que jamais d'actualité. Mais dans le même temps, les plantes médicinales conservent encore leurs secrets pour pas mal d'entre nous. 4 Belges sur 5 aimeraient en apprendre plus sur ces plantes et sont convaincus que beaucoup de leurs propriétés restent encore inconnues.

Par exemple, si pas moins de 79 % des personnes interrogées savent que la menthe poivrée a un effet rafraîchissant, seule une minorité (41 %) sait que le thym a un effet apaisant en cas de maux de gorge, bien que cette plante soit très connue.

Quoi qu'il en soit, les plantes aromatiques sont tout de même couramment utilisées en cuisine : 9 sondés sur 10 déclarent en utiliser pour donner du goût à leurs plats. Et près de la moitié d’entre eux en cultivent à la maison dans leur jardin ou en pots : le thym, le persil, le basilic et le romarin y ont trouvé leur place !

1 belge sur 3 utilise également ces plantes pour leurs vertus médicinales en cas de maux de tête ou de gorge par, exemple. Mais globalement, on a perdu en pratique : "explique Veerle De Vos, de l'Association flamande des herboristes.

Or, on peut faire plein de choses avec les plantes ! "Les gens veulent apprendre à reconnaître les plantes et leurs propriétés. Quelle partie puis-je utiliser : les feuilles, les fleurs, les graines, les racines, les germes ? Comment faire une pommade aux marguerites ? Ou comment faire du savon végétal à partir de lierre ? Parce que tout cela est possible d'une manière très respectueuse de la nature avec des plantes"

75% des personnes interrogées trouvent qu’il est important d’utiliser des produits naturels pour sa santé et que les avantages des plantes sont sous-estimées dans notre société actuelle. Les générations plus âgées sont convaincues de leur effet bienfaisant. Les plantes les plus utilisées par les Belges pour leurs propriétés médicinales sont le thym (57 %), la menthe poivrée (50 %), le basilic (48 %), le persil (47 %), le romarin (43 %), la coriandre (35 %) et l'aneth (33 %). Mais les plantes moins connues comme le sureau (28 %), le jasmin (24 %) et le plantain (10 %) sont également utilisées par de nombreux Belges pour leurs bienfaits sur la santé.