Nous sommes dans le haut de l’Alsace, aux portes du parc naturel régional des Vosges du Nord, plus exactement à Morsbronn-les-Bains, une charmante petite station thermale située à une demi-heure de route de Strasbourg… C’est là, dans une magnifique oasis de verdure, qu’Anne et Pierre Weller ont transformé l’auberge familiale en somptueux complexe hôtelier et spa, doublé d’une table à laquelle il est difficile de résister.

Tout, ici, est placé sous le signe d’une élégance contemporaine qui joue d’un décor épuré et serein en pleine communication avec la nature, entre autres grâce à de lumineuses ouvertures sur la végétation environnante. Rien que l’espace spa mérite à lui seul le détour, avec ses équipements qui s’étendent sur plus de 2000 m²…