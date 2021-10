Les soins que vous devez apporter à vos arbres fruitiers Magazine Marc Knaepen © stock.adobe.com

Patricia Doyen, de Blaugies, possède un beau verger et se demande ce qu’il y a lieu de faire pour avoir des arbres fruitiers en bonne santé l’année prochaine ? Quoi de plus agréable que de pouvoir déguster des fruits du jardin ? Malheureusement, quelques maladies guettent les arbres fruitiers si on n’en prend pas soin.