À l’automne 1980, lorsque la presse britannique dévoile l’identité de la jeune femme qui a été aperçue au cours de l’été en train de pêcher le saumon en compagnie du prince de Galles sur le domaine de Balmoral, ce qui frappe d’emblée, c’est sa jeunesse, sa fraîcheur et sa douce candeur en comparaison avec les anciennes conquêtes du prince.

On apprend que la jeune femme travaille dans un jardin d’enfants à Pimlico mais elle est bien loin d’être une pauvre petite bergère. Lady Diana Spencer fait partie de l’une des familles les plus importantes de l’aristocratie britannique. Elle est la seule de sa fratrie à ne pas avoir un parrain ou une marraine chez les Windsor. L’imposante demeure familiale d’Althorp House dans le Northamptonshire est là pour le démontrer si besoin.

En 1992, son frère Charles devient le 9ème comte Spencer. De ses trois mariages, il a eu sept enfants. En 1989, il épouse le mannequin Victoria Lockwood qui lui donnera quatre enfants : Kitty (1990), les jumelles Eliza et Amelia (1992) et Louis (1994) actuel vicomte Althorp. La famille quitte le pays au milieu des années 90 pour s’établir en Afrique du Sud où les enfants grandiront après le divorce du comte et de la comtesse Spencer.

Les trois sœurs sont très liées. Depuis quelques années, les marques de luxe optent pour des jeunes femmes issues de l’aristocratie voire même du Gotha pour être leurs nouvelles égéries. Les exemples sont nombreux avec Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco, qui est aujourd’hui porte-parole et image de la maison Chanel, après l’avoir été pour Cartier et Yves Saint-Laurent ; Beatrice Borromeo, belle-fille de la princesse Caroline, qui est la nouvelle image de Christian Dior, la princesse Maria Olympia de Grèce qui multiplie les contrats publicitaires avec Vuitton et d’autres marques, l’archiduchesse Eléonore d’Autriche qui défila pour Dolce&Gabbana, le prince Nikolaï de Danemark qui est régulièrement appelé par Dior et Burberry, de nombreuses jeunes femmes de l’aristocratie italienne comme Bianca Brandolini d’Adda, Pierre Casiraghi pour Berluti,…