C’est à quelques dizaines de mètres à peine de la région bruxelloise que se situent les Thermes de Dilbeek. L’endroit idéal pour se détendre le corps et l’esprit. Après une longue fermeture due à la crise sanitaire, les Thermes n’ont pas tardé à récupérer leur clientèle. Il faut dire que l’offre est particulièrement riche. Citons pêle-mêle deux piscines - dont une à l’extérieur et chauffée - cinq jacuzzis, un hammam avec douche brumisateur, une cabine à infrarouges, six saunas à thèmes différents, de multiples sessions de versement d’aromates, scrubs (douches) et sessions aux bols chantants…