TikTok est l’application des très jeunes générations, même s’il y a de plus en plus d’adultes et de stars qui s’y sont mises pendant le confinement ", nous explique le jeune Namurois de 23 ans Nicolas Lacroix, dont le compte a explosé en plein confinement pour atteindre plus de 300 000 abonnés aujourd’hui. " Certains font des danses, d’autres de l’humour. Il y a plein de créativité, tu y fais un peu ce que tu veux."

TikTok étant une version améliorée de l’application de play-back Musical.ly. "Mais TikTok a plutôt viré vers l’acting, la comédie", souligne cet ancien assistant mise en scène de l’humoriste belge Virginie Hocq et assistant de production chez Corniaud & Co (la société des Frères Taloche). "C’est pourquoi on est plus mis en avant sur TikTok lorsqu’on met notre propre voix dessus."

(...)