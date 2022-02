Le dessinateur et scénariste Georges Remi, dit Hergé, était assurément un amoureux des belles mécaniques automobiles. Tout au long des 24 albums dessinés de Tintin, l’auteur aura croqué avec plaisir, réalisme et passion quelques très beaux modèles motorisés.

Hergé avait une réelle fascination pour les voitures. Pour lui, elles faisaient partie intégrante du domaine de ses fictions. Il se faisait toutefois un point d’honneur à les représenter avec un grand souci de réalisme. On trouve donc de belles automobiles dans tous les albums de Tintin, que ce dernier en soit le conducteur ou le passager, libre ou prisonnier.

La célèbre houppette de Tintin est d’ailleurs due à un démarrage en trombe dans sa toute première aventure, "Tintin au pays des Soviets", publiée en 1929 dans Le Petit Vingtième.

Pour suggérer au lecteur une impression de vitesse lors d’une course-poursuite, Hergé dessina une mèche dressée sur la tête de son jeune héros. Depuis cette séquence mémorable, la mèche rebelle ne l’a plus jamais quitté.

Deux voitures de Tintin exposées

Une nouvelle zone a fait son apparition à Autoworld, le musée de l’automobile situé dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles : "Tintin et ses voitures". Réalisée dans une niche-diorama en trompe-l’œil, elle présente l’univers mécanique du jeune reporter.

Cet espace spécifique commence par la célèbre Ford T noire telle qu’elle apparaît sur la couverture de "Tintin au Congo" précédant la Jeep Willys rouge qui illustre également une autre couverture, celle de "Tintin au pays de l’or noir" ; avec en fond de toile, une très belle reproduction grandeur nature de la camionnette de livraison VW Transporter de la Boucherie Sanzot.

Diverses vitrines resituent d’autres modèles, cette fois en miniature, dans le contexte de l’univers d’Hergé avec croquis, planches d’albums, plans du constructeur, photos et annotations comme la 2 CV vert clair des inspecteurs Dupont et Dupond dans "L’affaire Tournesol", la Lincoln Torpedo Grand Sport utilisée dans "Les Cigares du Pharaon", l’Amilcar CGS de "Tintin au pays des Soviets", l’Opel Olympia des espions syldaves dans "Le Sceptre d’Ottokar" (copie conforme de la première voiture que s’offrit Hergé en 1938), l’Impéria Mésange dans "Le Crabe aux pinces d’or", la Lancia Aprilia de l’Emir Ben Kalish Ezab dans "Tintin au pays de l’or noir".

Les amateurs de modèles miniatures pourront acquérir à l’échelle 1/43ème la voiture de leur choix et compléter leur collection, car la boutique du Musée Autoworld propose à la vente diverses reproductions des modèles exposés.

L’année 2022 démarre en trombe à Autoworld, puisque l’exposition Supercar Story dépasse les attentes les plus folles. On peut d’ores et déjà parler d’un énorme succès avec plus de 50.000 visiteurs et le nouvel espace Tintin attirera certainement l’attention des amateurs de bande dessinée.

En savoir plus

Autoworld Museum Brussels, Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles. Métro 1/5 : Merode.

Ouvert tous les jours de 10h à 17h (week-end : jusqu’à 18h). Prix d’entrée au musée (incluant toutes les activités) : Adultes : 13 € Seniors : 11 € Etudiants : 10 €

Enfants 6-12 ans : 7 €

Infos: www.autoworld.be ou 02 736 41 65