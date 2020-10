Avant tout, c’est le silence. Le silence du ballon à peine interrompu par la chaude respiration du brûleur, ou par les cliquetis d’un village qui défile au pied du paysage. Ensuite, c’est la légèreté, cette impression d’être suspendu aux nuages, par un fil invisible qui se laisse mener par les vents. Enfin, c’est la beauté. Celle des horizons, du soleil d’été qui les salue en se couchant, de la campagne verte et chaude, d’un chevreuil apeuré, des cimetières décorés de la Toussaint qui, lors des derniers vols de l’année, ponctuent novembre d’une geste impressionniste.

Avec un premier vol belge à Temploux, le 13 septembre 1969, les montgolfières (à ne pas confondre avec les ballons fermés et gonflés d’hydrogène ou d’hélium) ponctuent le ciel de nos régions depuis plus de 50 ans. “Et malgré les années, leur attrait reste étonnamment puissant : notre carnet de commandes ne désemplit pas”, note Philippe Nieuwland, Président du Belgian Balloon Club.” Est-ce parce que le vol en ballon est un extraordinaire moyen de prendre de la hauteur par rapport à nos vies trépidantes ?”