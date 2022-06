Verdoyante, surprenante, accueillante. Autant d’adjectifs résumant l’île portugaise de Madère. Au-delà des qualificatifs, quelques chiffres permettent de l’appréhender et surtout de l’adopter. Ce petit paradis, on le rejoint en 4 heures maximum depuis l’aéroport de Charleroi via un nouveau vol sans escale. On le parcourt aussi en un clin d’œil avec ses 57 km d’ouest en est et moitié moins de nord en sud. On débourse en moyenne 150 € aller-retour si on choisit bien ses dates et on avance sa montre de 1 h une fois posé les pieds sur le tarmac de Funchal. Au large du Maroc et au nord des îles Canaries, son climat doux tout au long de l’année permet à l’archipel de se laisser apprécier au fil des saisons.

Climat, budget, faisabilité, n’est-ce pas là quelques infos de base qui nous décident à faire nos bagages ? Dans les airs, les yeux rivés sur le hublot, la vue de fin de vol en dit déjà long sur ce que le visiteur s’apprête à vivre entre villes, montagnes, forêts et mer. Une fois mise derrière soi la mini-appréhension de l’atterrissage sur la piste considérée comme l’une des plus techniques du monde, Madère se laisse ensuite découvrir en toute zénitude.