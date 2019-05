En cette période post-électorale, tout est passé au crible, même les vêtements des politiques. Encore plus le costume de Bart De Wever qui est allé voir le roi dans une tenue aux tendances curieusement autrichiennes.

Twitter n'en finissait plus de faire des comparaisons (opportunes ou plus fantaisistes) depuis ce lundi au sujet du costume original de Bart De Wever. Le président de la N-VA s'est en effet affiché avec un costume taupe clair bien coupé pour aller chez le Roi.

Élégant, certes. Mais qui affichait une originalité dans les détails qui faisait dire à nos confrères flamands que De Wever était allé chercher l'inspiration du côté de la célèbre famille Von Trapp dans la comédie musicale "La Mélodie du Bonheur". D'autres laissaient entendre que ce côté très autrichien était un message codé alors qu'il se rendait au Palais... D'autres encore mentionnaient l'extravagance du costume destinée à faire sortir du lot le boss de la N-VA : col bleu, revers à la pochette, boutons visibles, poches gansées de bleu...

Le blogueur Nicolas Baygert, docteur en sciences de l'information et de la communication et enseignant-chercheur a même avancé le côté "völkish" de l'habit, expliquant que c'est "un terme germanique un peu abstrait qui fait référence à la célébration d’une culture nationale presque nostalgique et liée à un peuple et à ses traditions."

L'homme politique lui-même a entendu parler de ces moqueries et "analyses" et s'est fendu d'un commentaire à ce sujet : "Mon parti ne me laissait pas le porter. On me disait que je ressemblais au capitaine Von Trapp, qui allait bientôt devenir "Von Trapp it off". (...). Personnellement, je trouve que c'est un beau costume."

Le designer de ce veston de belle façon est anversois, il a pignon sur rue et se nomme Guy-David Lambrechts, tailleur pour hommes. Il habille Bart De Wever depuis 2016, apprend-on sur son site. D'ailleurs "devant un tel résultat au fil des ans", d'autres politiciens sont venus demander conseil à ce couturier spécialiste du style masculin. En 2018, la même griffe a décidé de parrainer un autre BV, dans un tout autre domaine puisqu'il s'agit de DJ Gascar qui portait un costume Guy-David pour Tomorrowland en 2018.

Un style de costume que Bart De Wever apprécie particulièrement puisqu'il portait son "jumeau" en bleu en avril dernier au départ de la course cycliste du Tour des Flandres... Avec le gilet assorti, comme il est si coutumier depuis qu'il a maigri.