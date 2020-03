Des livres qui vont vous aider à vous organiser et à souffler.

Super manuel pour (presque) tout savoir sur moi, Bernard Friot, Flammarion

Les temps sont durs, la situation totalement chamboulée. Mais l'être humain est fait pour s'adapter à tout. Essayons d'être positifs, constructifs. Tous les parents et jeunes étudiants qui gardent les enfants en journée ne sont pas nécessairement à l'aise pour organiser une journée équilibrée entre activités physiques, manuelles, de rangement, de repos et se rééquilibrer soi, en tant qu'adultes. Voici des livres à avoir sous la main (on peut les commander en ligne). Une sélection de la coach parentale Nathalie Vancrayenest.

Un petit guide pour aider le lecteur à explorer sa vie. Se raconter, c'est remonter à ses origines, parler de ses racines, de son environnement familial, de ses droits, de ses passions... et se constituer ainsi son propre livre, à garder précieusement.





La fabrique à Kifs, Isabelle Paillau, Audrey Akoun, Florence Servan Schreiber - Marabout

Je joue et je découvre les émotions, Cécile Neuville, Junet Pambou - Solar Editions

Quand 3 spécialistes du bonheur réunies pour la première fois mettent en pratique ce qu’elles préconisent à leurs patients et à leurs lecteurs… Cela donne 10 leçons de psychologie positive et plus de 30 exercices d’application au quotidien.

Un jeu bien à propos qui permet d'aborder les émotions en jouant en famille. Toute la famille réunie autour du classique jeu de l'oie pour parler de ses émotions, apprendre à les gérer et à les vivre.





Toute la collection des philo fables et goûter philo (pour apprendre à penser)

Dans ces livres, de courtes histoires tirées du patrimoine culturel du monde entier (contes, légendes) permettent d'ammorcer des débats philosophiques. Ces histoires donnent à réfléchir sur l'amitié, le bonheur, la justice, le droit, le destin, la mort, la vérité, le détachement, la pauvreté... Toutes ces questions concernent tout un chacun, petits comme grands





Jouons ensemble autrement, Catherine Dumonteil-Kremer - La Plage Editions

Ce livre nous offre une approche différente du jeu : jouer pour améliorer les relations avec nos enfants, donner de l'attention personnalisée, sortir des impasses relationnelles avec les petits comme avec les adolescents, souder la famille, se fabriquer des souvenirs.





Jouons malin! du petit déjeuner au coucher, Delphine de Hemptinne, au fil de soi

Aidez votre enfant à gérer ses émotions, Stéphanie Couturier - Cabinet des Émotions, Marabout



Votre petit a décidé de transformer les courses au supermarché en enfer ? Faites-lui croire qu'il s'agit d'une chasse au trésor! Il râle quand il faut se laver les dents ? Organisez un concours de brossage à cloche-pied ! Pour Delphine de Hemptinne, le jeu est l'ingrédient miracle d'une éducation positive. On en aura besoin ces temps-ci, sans oublier l'autorité parentale aussi.Tout une boîte à outils pour permettre aux parents de décrypter les émotions des enfants débordés par leurs émotions et qui ne savent pas comment les "sortir" de façon bénéfique.