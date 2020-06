Le complexe touristique qui comprend des villas et un hôtel sur les bords du lac de la Plate Taille entend offrir des moment agréables à tous les Belges en quête de vacances locales.

Les Golden Lakes, ce sont 150 logements en villas et depuis un an un hôtel Best Western 4 étoiles de 75 chambres et suites partagées en 9 petits cubes construits autour d’un patio ce qui permet à quasi chaque chambre d’avoir une vue sur le lac. Une proposition hôtelière qui manquait d’ailleurs aux Lacs de l’Eau d’Heure et qui réjouit l’asbl gérant le site touristiques et ses partenaires privés. « C’est désormais la possibilité offerte à tous les publics de séjourner ici même pour un week-end, pour une nuit ou deux en semaine. Et notamment les couples » qui devaient auparavant louer des villas pour 4 personnes, souligne Ludovic Coudyzer, responsable événementiel et commercial du lieu.

Depuis 10 ans ce complexe touristique appartenant au groupe liégeois de construction Lamy est niché sur les berges du lac de la Plate-Taille, se diversifiant en écoutant la demande. "En 2021, on pourra aussi offrir de grandes villas pour 12 ou 16 personnes, comme des gîtes en quelque sorte", montre de loin Harry Denis, responsable com. Et fin juillet, l'espace wellness devrait être inauguré.

De l'espace et bientôt des activités

© DR



Pour l’heure, seul l’hôtel est ouvert qui propose aussi des suites avec de vraies kitchenettes équipées qui permettent aux clients de ramener de quoi manger et donc de passer un moment au vert en autonomie totale… Mais dès lundi 8 juin, "Nous sommes prêts à accueillir nos clients, à rouvrir la Brasserie des Lacs, un vaste restaurant bistronomique pouvant accueillir 70 à 80 personnes et la terrasse qui se prête à la distanciation et aux mesures sanitaires", remarque Ludovic Coudyzer.

En attendant, le resort n’est pas oublié : « Côté réservations, nous sommes déjà complets pour la haute saison, du 15 juillet au 15 août. Et le taux de réservations en ce mois de mai pour les vacances d’été a dépassé celui de l’an passé à la même période », explique le responsable. Preuve que l’idée de passer ses vacances en Belgique a fait son nid dans la population belge… « Il reste encore des possibilités, les gens ne doivent pas hésiter à consulter notre site et nous appeler ». L'atout du village de vacances : toutes les activités qui sont possibles aux Lacs de l'Eau d'Heure sont à deux pas du village : paddle, Natura Parc, ski nautique, ... "Et même hors saison, la nature est incroyable".

Un lieu qui compte... comme la Côte !

© DR



Le complexe des Golden Lakes « ne va pas faire une année extraordinaire mais on va essayer de limiter les dégâts. J’ai vécu en tant que professionnel du tourisme en Ardenne la crise de 2008, puis les conséquences des attentats en 2015/2016. Jamais il n’y a eu autant de gens en arrière-saison que ces années-là », se remémore M. Coudizer. En cette période particulière, les Golden Lakes, comme les autres partenaires installés aux Lacs de l’Eau d’Heure, espèrent montrer que le tourisme et les vacances ne passent pas « que par la côté Belge et l’Ardenne mais aussi par la Wallonie, le Hainaut qui offrent une belle alternative à laquelle les Belges ne pensent pas automatiquement », regrette le responsable qui conclut en souriant par une petite phrase qu'il répète souvent aux clients « les Lacs de l’Eau d’Heure, c’est rien que du bonheur ! »

Ouvertes toute l’année, hors de la haute saison, les villas peuvent se louer en mid-week, en week-end ou même deux ou trois nuits en semaines. Et l’hôtel juste pour une nuitée également.