Si certains ont dû lutter et patienter avant de pouvoir s’unir comme le roi Harald et la reine Sonja de Norvège pendant une décennie avant que leurs fiançailles soient enfin rendues publiques, le cas de la princesse Mako du Japon fait date puisque ses fiançailles ont bien été annoncées en 2017 mais le mariage sans cesse postposé, à tel point qu’on en venait à se demander s’il aurait bien lieu un jour.

Fille aînée du prince héritier Akishino du Japon et aînée des quatre petits-enfants de l’empereur Akihito du Japon, la princesse Mako est née en 1991. Elle a mené une vie moins contraignante au sein de la Cour puisque n’étant pas appelable sur le trône et étant la fille du fils cadet de l’empereur.

Après ses études secondaires à Tokyo, elle a étudié la langue anglaise à l’université de Dublin au cours de l’été 2010. De retour à Tokyo, elle a décroché un diplôme en Art et Culture de l’université internationale chrétienne de Mitaka. Formation complétée ensuite par des études de muséologie de l’université de Leicester et d’histoire de l’Art à l’université d’Edimbourg.

Depuis sa majorité, la princesse a effectué plusieurs visites officielles à l’étranger dont en Amérique centrale et Amérique du Sud. Depuis 2016, elle est chercheuse à temps partiel au musée de l’université de Tokyo.

Le 3 septembre 2017, la princesse est apparue en compagnie de Kei Komuro pour l’annonce de ses fiançailles. Le mariage était alors prévu pour le mois de novembre 2018 mais une histoire de prêt vint compliquer la situation.

Il fut fait état dans la presse que la mère de Kei Komuro n’avait pas remboursé un prêt sollicité auprès de son ex-compagnon afin de financer les études universitaires du jeune homme. L’affaire n’a jamais été très claire car pour Madame Komuro, il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’un don qui fut éventé dans la presse après l’annonce des fiançailles.

Pour la très austère Maison impériale du japon, cette affaire ternissait la réputation du futur époux et éclaboussait dans la foulée la famille de l’empereur. Le mariage fut donc remis officiellement car la durée des préparatifs était plus longue qu’estimée et la charge trop lourde compte tenu de l’abdication prévue de l’empereur Akihito et de l’intronisation de l’empereur Naruhito. La nouvelle date de 2020 fut fixée mais les mois passèrent et rien ne se concrétisa. Kei Komuro étant entre-temps parti étudié le droit à New York.

Lors d’un entretien toujours très codifié accordé pour ses 55 ans, le prince héritier Akishino, père de la princesse Mako, expliqua qu’il n’était pas opposé au mariage puisque sa fille était consentante pour celui-ci.

Les noces seront vraisemblablement célébrées d’ici la fin de l’année 2021 mais sans le cérémonial habituel de la Cour. Les rites Nosai no Gi (échanges de cadeaux entre les familles de mariés) et Choken no Gi (une rencontre des futurs mariés avec le couple impérial) n’auront pas lieu, ce qui évitera que Madame Komuro rencontre la famille impériale.

En épousant enfin l’élu de son cœur après quatre longues années d’attente et de patience, la princesse Mako quittera le giron de la famille impériale comme prévu pour les princesses épousant des roturiers. Cette hémorragie du nombre de membres de la famille impériale avait provoqué la mise en place d’un groupe d’experts puisque la succession au trône ne prévoit à ce jour que les héritiers mâles.

L’actuel empereur a une fille la princesse Aiko qui ne lui succédera pas. Son héritier est son frère le prince Akishino puis le fils de ce dernier le prince Hisahito âgé de 15 ans sur qui repose tout le poids de la continuité dynastique. Le panel d’experts a contre toute attente (l’opinion publique y était favorable) balayé l’hypothèse d’une succession ouverte aux femmes et remis la discussion au jour où Hisahito sera marié…

Selon la presse nippone, la princesse Mako devrait renoncer au paiement habituel aux princesses qui se marient, à savoir une somme forfaitaire unique de 1.380.000 $ devant lui permettre de mener une vie autonome en marge de la Cour. Cet argent étant de l’argent public, il est estimé qu’au vu de la situation de dettes (désormais pourtant régularisée) de la famille Komuro, l’opinion publique en serait offensée.

Kei Komuro commencera à travailler fin de l’année dans un cabinet d’avocats à New York, ville où la princesse s’installera après le mariage. Dotée d’un solide bagage universitaire, elle devrait rapidement trouver une activité professionnelle dans le domaine de l’Art. Elle pourra surtout enfin vivre pleinement son bonheur conjugal loin du carcan impérial.

