Depuis quelques années, l'île méditerranéenne est très prisée par les touristes. En été comme en hiver, Malte regorge de belles surprises.





Visiter l'archipel de Malte

On l'oublie trop souvent, mais Malte est en fait un archipel situé au sud de la Sicile. Il se compose de huit îles, dont quatre sont habitables : la plus grande et connue Malte, Comino, Gozo et Manoel.

Quoi de mieux qu'une balade en bateau pour découvrir ces différents trésors de la Méditerranée ? Voguant sur une magnifique eau cristalline, vous serez charmés par ces petites îles. N'hésitez pas à faire une halte à Gozo. Etendue sur 14 km de long et 7 km de large, elle séduit par ses chemins escarpés, ses espaces verdoyants et ses discrètes plages de sable fin.

L'île aux festivals

Tout au long de l'année, les festivals rythment la vie de Malte. Du 11 au 25 janvier 2019 se tient le Valletta Baroque Festival. Crée en 2013, cet événement est consacré au patrimoine baroque de La Valette, la capitale de Malte. Pendant deux semaines, les concerts de musique classique s'enchaîneront dans des lieux emblématiques de la ville comme le Musée Archéologique en passant par le Théâtre Manoel.

Sur les traces de vos séries et films préférés

Depuis quelques années, les touristes ont l'occasion de se rendre sur les lieux de tournages de séries ou de films un peu partout dans le monde. Malte a servi de décor à de grandes productions comme Midnight Express, le Meurtre de l'Orient Express ou encore l'incontournable Game Of Thrones dont quelques scènes ont été tournées au Fort Manoel. Il est même possible de réaliser un circuit passant d'un décor de cinéma à un autre. De quoi se sentir l'âme d'une star l'espace d'une journée.





Une délicieuse gastronomie

Située au coeur de la Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique, la gastronomie maltaise est influencée par les saveurs arabes, italiennes et même françaises ! Amateur de poisson, il faut goûter la tourte au lampuki, un poisson entre le thon et le maquereau. Il s'accompagne souvent d'une sauce tomate un peu relevée. Pour les petites faims, optez pour les pastizzi, de délicieux friands fourrés à la ricotta ou à la purée de pois. Pour une pause sucrée, craquez pour un imqaret, une pâtisserie aux dattes. Bon appétit !





Un lieu ouvert et tolérant

Malte est une destination appréciée par la communauté LGBTQ+. Et pour cause, l'archipel occupe la première place du "Rainbow Europe Index" qui classe les pays européens selon leur politique en matière d'égalité des droits pour la communauté LGBTQ+. Le mariage gay est d'ailleurs légalisé depuis septembre 2017. Très ouverte aux minorités, Malte est en tout cas une destination où il fait bon vivre pour tous, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.