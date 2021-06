Dans le noir, absolument tous les chats sont gris et c’est résolument ce qui plaît à la princesse Kate et au prince William qui ont apprécié plusieurs fois de dîner incognito dans l’obscurité totale du restaurant "Dans le noir ?" de Londres qui cartonne depuis plus de dix ans, comme celui de Paris, premier du genre lancé en 2004. Ce qui plaît au couple princier anglais .

Ce 17 juin, c’est la première pour "Dans le noir ?" Bruxelles, restaurant qui ouvrira ses portes à l’hôtel Warwick du jeudi au samedi soir, chaque semaine. Au programme, accueil par un guide-serveur porteur d’un handicap visuel. Et qui pourra donner de précieux conseils pour évoluer dans le noir. "Car nous sommes vraiment devenus des experts du noir", explique Chanael Lenoir, directrice du développement international de l’enseigne. Même les panneaux lumineux Exit ne sont pas là grâce à une dérogation ! Et les téléphones sont priés de rester à l’entrée : on n’a plus qu’à se concentrer sur le goût... Les six guides-serveurs ont terminé leur formation chargée de six jours et ils sont enthousiastes à l’idée de commencer. D’ailleurs, ce midi, c’était le saut dans le grand bain : ils ont pu s’occuper d’une partie du personnel de l’hôtel pour un service-test !

Une fois en confiance, ce qui pouvait paraître cérémonieux et intimidant pour les convives se transforme en une vaste expérience nouvelle et réjouissante lors du repas trois services : " On entend des ‘wouaaah’ toutes les deux secondes ! les personnes mangent avec leurs doigts, s’interpellent entre tablées ", explique Inès Taranto, manager du restaurant belge. Et il n’est pas rare de confondre du thon avec du veau, des agrumes avec des fraises… "C’est vraiment une expérience humaine forte, sensorielle et gastronomique", ajoute-t-elle.

Dans les assiettes, le chef du Warwick Grégory Lauwaert a eu le défi d’imaginer des recettes créatives et raffinées avec de la texture, des surprises, des produits qui se mêlent en bouche.

Pendant cette expérience forte, on ne se parle pas de sa journée ou de ses soucis ici : on vit quelque chose de convivial, différent.

Le succès est d’ailleurs au rendez-vous dans sept pays et onze villes depuis 2004.