Dixmude, aux abords de l’Yser, reste une ville marquée par les deux guerres mondiales, avec comme témoins de ces combats difficiles : le Boyau de la Mort et la Tour de l’Yser.

En pleine campagne, le long du cours d’eau l’Yser, se dessinent à l’infini des tranchées de guerre et encore des tranchées. Endroit le plus dangereux du front belge de la Première Guerre mondiale, c’est dans ce boyau de la mort que des milliers de soldats belges combattirent l’ennemi en 1914 dans des conditions très difficiles et avec un armement peu sophistiqué.

Ces derniers bastions conservés intacts, ont été préservés en 1927 à l’initiative du Royal Touring Club de Belgique et restaurés ensuite par la Défense Nationale comme seul site de guerre subsistant dans le Westhoek.

Appelé à l’origine "tranchée de liaison de la borne 16 à l’Yser", ou encore "Boyau de l’Yser", cet ensemble fortifié en souterrain faisait face à la tête de pont allemande, sur la rive gauche, mais aussi en bordure Nord-Est de l’Yser.

Une Tour de l’Yser fut construite dès 1928 et inaugurée en 1930 comme Mémorial avec crypte de la Première Guerre mondiale pour honorer les souffrances des combattants flamands dans les rangs de l’armée belge ; toutefois ce lieu de mémoire devint l’incarnation d’une aspiration plus large à une émancipation flamande.