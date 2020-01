Mariée à l’héritier du trône, cette Australienne de naissance résidera désormais en Suisse pour suivre la scolarisation de ses enfants.

Comme annoncé par la Cour royale de Danemark, les quatre enfants du prince héritier Frederik et de la princesse héritière Mary de Danemark, le prince Christian, la princesse Isabelle (filleule de la reine Mathilde) et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Joséphine seront scolarisés tout au long de ce premier trimestre 2020 à l’école internationale Lemania à Verbier en Suisse où la famille princière a ses habitudes pour les vacances de ski.

Un choix de scolarisation d’un trimestre à l’étranger justifié par la volonté du prince Frederik et de la princesse Mary de permettre aux enfants de s’exprimer avec plus d’aisance en français (la seconde langue maternelle du prince Frederik) et de rencontrer d’autres enfants de différentes nationalités.

Cette installation en Suisse a pour conséquence que la princesse Mary s’établit aussi à Verbier, le prince effectuant la navette entre la résidence temporaire des petits princes et Copenhague.

Mariée depuis 2004 à l’héritier du trône danois, Mary Donaldson est considérée comme la princesse parfaite : épouse et mère accomplie, pleinement intégrée à sa patrie d’adoption, à tel point que sa belle-mère la reine Margrethe lui a conféré la responsabilité de la régence du royaume en son absence et en l’absence de son époux.

Née en Tasmanie et ayant grandi et vécu à Sydney, la princesse Mary est très impactée par les incendies qui ravagent l’Australie.

Très populaire dans son pays natal - comme désormais au Danemark - où les habitants la considèrent comme leur princesse, elle a fait part dans un communiqué officiel de ses plus émues pensées pour les victimes de ce drame écologique.

Entre Sydney, Copenhague et Verbier, le cœur de la princesse est divisé au gré des circonstances.

Dimanche dernier en guise de veille de rentrée scolaire, les quatre petits princes ont pris la pose en uniforme mais chaussées de bonnes bottes en compagnie de leurs parents dans la neige qui recouvrait déjà la station de Verbier.