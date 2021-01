En janvier, on a souvent envie de passer tout son temps dans son lit. Et c’est le mois du blanc, alors on pense linge de lit et literie.

Ce fameux "mois du blanc" remonte à l’avènement des grands magasins au milieu du XIXe siècle. L’exposition de nappes, couettes, serviettes, bref du linge de maison (uniquement blanc à l’époque) lancé au départ par Aristide Boucicaut, le directeur du Bon Marché à Paris, devait faire revenir les clients après les fêtes. Depuis le linge s’est coloré mais l’idée est restée ancrée.

(...)