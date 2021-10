Kintsugi. C’est l’art de réparer les céramiques, porcelaines et faïences en les embellissant. "Kin" signifie "or" et "tsugi", "jointure" en japonais. Une technique qui s’est développée dans l’archipel au XVIe siècle selon la philosophie du Wabi-Sabi. un concept qui voit la beauté dans la simplicité et l’imperfection. Grâce au kintsugi, on réparait des poteries ou de la vaisselle en en faisant finalement de vraies œuvres d’art.

Comme beaucoup, Emilie Somers, hypnothérapeute et artiste à ses heures a été secouée par la crise que le monde a traversé : "Choc, rupture, transition, impact, trace", autant de mots qu’elle utilise pour parler de 2020. Alors pour redonner du sens, en pleine faille lors du 2e confinement, l’artiste s’est attelée à réparer selon l’art du kintsugi qui permet selon elle d’honorer les objets cassés, en les rendant paradoxalement plus résistants. En soulignant les fissures d’or, "leur valeur a changé et devient inestimable pour celui qui connaît son histoire".

Dans cette technique, les Japonais voient également un symbole qui fait du bien à la personne à qui appartient l’objet, "c’est une métaphore de résilience en psychologie".

Emilie Somers expose à Bruxelles au marché des créateurs Elles Stories du 25 au 28 novembre mais donne aussi des stages d’initiation en novembre, janvier et février. De même, elle répare vos objets brisés à l’or et en vend dans son atelier de Court-Saint-Étienne.

Plus d’infos sur www.kintsugibruxelles.be