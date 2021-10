Si la police n’est pas la plus regardante pour les infractions des cyclistes, il arrive quand même que des actions de contrôle aient lieu. À titre d’exemple en 2020, sur le premier semestre, ce ne sont pas moins de 6 135 d’infractions qui ont été commises par des cyclistes.

Il existe une multitude de panneaux qui donne des droits supplémentaires aux cyclistes. Par exemple le panneau B22 ou B23, un triangle inversé avec un vélo et une flèche jaune. L’utilisateur a le droit de passer un feu orange ou rouge pour tourner à droite ou aller tout droit, en laissant, si besoin, la priorité aux autres véhicules. Attention, en l’absence de ce panneau, cela coûte 135 euros de “griller” un feu rouge à vélo! À savoir aussi que les utilisateurs de deux roues doivent rouler à droite; s’ils ne le font pas, ils risquent 60 euros d’amende.

Et dans la continuité, quand un cycliste double un autre véhicule en mouvement, cela doit se faire par la gauche. Doubler par la droite, c’est 90 euros d’amende (sauf si les véhicules sont à l’arrêt).

En Belgique, vous pouvez rouler avec des écouteurs (même si cela augmente le risque d’accident), sachez que ce n’est pas autorisé chez nos voisins français. Par contre utiliser son smartphone à vélo est interdit. L’amende est salée puisque ce sont 116 euros qu’il faudra débourser. C’est cher et imprudent pour la lecture d’un message Whatsapp qui peut quoi qu’il en soit attendre quelques minutes.

Sachez également que rouler trop vite à vélo est aussi passible d’une amende. Dans les zones résidentielles notamment, et cette fois, ce sont 35 euros qui sortiront du portefeuille. Idem s’il n’y a pas d’indications lors d’un changement de direction. Le fameux bras qui se tend à gauche ou a droite. Sans lui ce sont 20 euros que vous réclamera la police.

Il faut aussi faire attention aux fins de soirées arrosées. Prendre le guidon sous l’influence d’alcool ou de drogue est passible d’une amende de 100 euros. Dernier petit conseil pour ne pas perdre de l’argent, le stationnement d’un vélo est aussi réglementé. Si votre deux roues est mal garé, cela peut vous coûter 90 euros.

Certes il n’est pas facile pour les autorités de savoir à qui appartient l’objet du délit, mais le plus simple est encore de faire preuve d’esprit civique et donc de stationner correctement son vélo (idem d’ailleurs pour les trottinettes en location!).

Le casque peut vous sauver la vie ! © D.R.

Le port du casque n’est pas obligatoire pour les usagers de mobilité douce en Belgique. Néanmoins il s’agit d’une protection évidente. Certaines études parlent d’une réduction entre 60 et 70 % des blessures graves à la tête. En France, le port du casque est obligatoire pour les enfants en dessous de 12 ans.

Avoir un vélo en ordre est une obligation légale © Belga

Pour le vélo, il faut avoir – et c’est la loi – les équipements suivants :

Une sonnette, des freins à l’avant et à l’arrière (pour les enfants, un seul frein suffit), de la lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière, un catadioptre blanc à l’avant et un catadioptre rouge à l’arrière (qui en général sont intégrés dans les lumières), des catadioptres sur les pédales et enfin des catadioptres dans les roues ou des pneus à flancs réfléchissants.