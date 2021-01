Les jeux de société n'ont jamais cessé d'être populaires mais en 2020, on s'est davantage intéressés à eux en découvrant tout un univers florissant en plus des vieux classiques, comme on en a parlé dans cet article > Les jeux de société, carton du (re)confinement : sélection de jeux qui rendent joyeux

Et parmi ces découvertes qui ont fait les belles soirées en famille ou dans les bulles, il y en a un qui a cartonné depuis son apparition en novembre 2020. Il s'agit d'un jeu allemand (les rois des jeux, même si la Belgique se défend très bien) au nom plus compliqué que les parties elles-mêmes finalement : "Micro Macro Crime City". Son atout principal : il rappelle diablement le fameux "Où est Charlie?", ce jeu d'observation qu'enfants, ados, adultes ont adoré pratiquer des heures durant. Ah ce petit bonnet, ce pull ligné rouge et blanc et ce grand flandrin souriant!

Voici donc un plaisir régressif couplé à un jeu collaboratif et à une bonne dose de concentration qui fait filer les soirées. A tel point d'ailleurs qu'il est en rupture de stock partout en Belgique et en France. Impossible de le trouver, dans les boutiques de jeux ou encore en ligne. "Je l'ai cherché partout, impossible de l'avoir, j'ai dû le précommander, il arrivera en mars", explique cette habituée des jeux.

Les spécialistes y voient une petite combine marketing : Crime City est un tel coup de coeur unanime du public comme des connaisseurs qu'il est pressenti pour faire partie des grands gagnants des festivals et autre classements de l'année, " Et bizarrement, le reprint de 38 000 boîtes arrive en février justement "... Même si, on l'a appris le 22 janvier dernier, le Festival des jeux de Cannes a été purement et malheureusement annulé pour raisons sanitaires?

Dans la boîte, on trouve un grand poster (1.10 m sur 75 cm !) représentant une ville avec de multiples petites scènes quotidiennes ou plus curieuses. Des dessins au crayon, tout fins et très mignons. 16 parties contenant entre 5 et 10 cartes vous permettront de partir sur la piste de "crimes" (cela va d'une perte de chapeau à un meurtre) pour découvrir ce qu'il s'est passé. le but étant d'observer tout très attentivement. Agréable : une enquête a été proposée en ligne , qui donne un aperçu du concept. D'ailleurs, on y retourne, on ne sait toujours pas qui a tué le célèbre DJ, à l'ouest du marché.

> MicroMacro Crime City, de Johannes Sich. Illustrations de Daniel Goll, Tobias Jochinke et Johannes Sich. Ed. Spielwiese. De 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans. Env. 15 à 45 min / partie. 22.50€