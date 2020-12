C’est en 2001 au mariage du prince Constantijn des Pays-Bas, fils cadet de la reine Beatrix que Miriam Ungria et Mabel Wisse-Smit font connaissance. Miriam (1963) a épousé en 1996 la prince héritier Kardam de Bulgarie. Le couple qui a deux garçons Boris et Beltran, vit à Madrid où le fils aîné du roi Siméon travaille dans les télécommunications et Miriam crée des bijoux pour des joaillers ou particuliers.

Mabel Wisse-Smit (1968) est alors la petite amie du prince Friso des Pays-Bas, deuxième fils de la reine Beatrix. Diplômée en sciences économiques et politiques, cette polyglotte a travaillé aux Etats-Unis pour le groupe Shell et depuis 1997 pour l’Open Institute Society à Bruxelles, fondé par le milliardaire et philanthrope américain Georges Soros dans le but de promouvoir la gouvernance démocratique et les droits de l’homme.

En 2004, Mabel épouse Friso. Le couple qui a eu deux filles Emma et Luana, s’installe à Londres.

Les deux princesses se croisent au gré des grands événements du Gotha. Le 15 août 2008, de retour de leur maison de campagne, le prince Kardam perd le contrôle de la Jaguar et s’encastre dans un arbre. Miriam est gravement blessée mais Kardam souffre d’un très important traumatisme crânien. Il reste plusieurs jours dans le coma. À son réveil, il ne retrouvera jamais la parole ni la mobilité. Pour ses fils, la princesse Miriam entend se battre afin que son époux puisse suivre tous les traitements même expérimentaux.

La famille s’installe un temps près de Saint-Jacques de Compostelle pour que Kardam y reçoive des soins adaptés. De retour à Madrid où leur maison a été transformée pour pouvoir accueillir au mieux le prince, Miriam continue son combat. Elle organise les anniversaires de Kardam auxquels participent Philippe et Mathilde de Belgique, amis du couple, persuadée que Kardam perçoit malgré tout les choses.

Février 2012, la famille royale des Pays-Bas prend ses quartiers d’hiver comme chaque année à Lech en Autriche pour une semaine de ski. Le prince Friso est victime d’une avalanche et plongé dans le coma. Quelques jours plus tard, le verdict des médecins ne laisse pas grand espoir quant aux profondes lésions cérébrales. Le prince est rapatrié vers Londres où Mabel et leurs filles réintègrent leur domicile familial, la reine Beatrix faisant d’incessantes navettes pour être auprès d’eux.

Mabel et Miriam restent très unies avec leurs belles-familles sur lesquelles elles peuvent s’appuyer sans réserve. Mabel reprend peu à peu ses occupations centrées sur des programmes en lien avec les Droits de l’Homme et Miriam décide de lancer sa ligne de bijoux MdeU qui séduit la grande-duchesse de Luxembourg ou la reine Maxima des Pays-Bas.

Août 2013, le prince Friso s’éteint à l’âge de 44 ans. Avril 2015, le prince Kardam succombe à une infection pulmonaire à l’âge de 52 ans. Lors de l’hommage qui lui est rendu à Madrid, la famille royale des Pays-Bas est bien entendu présente.

Depuis la perte de leurs époux, les princesses ont continué leur trajectoire professionnelle respective. Miriam a quitté la maison qu’elle avait partagée avec son époux pour s’établir au centre de Madrid avant de déménager à Londres, ville où habite toujours Mabel.

Les rencontres sont donc plus fréquentes en raison de leur proximité géographique. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une collaboration. Mabel est très engagée dans la lutte contre le mariage forcé des jeunes filles mineures avec sa fondation Girls not brides. on calcule à près de 12 millions de jeunes filles par an contraintes au mariage forcé. Miriam a donc créé une bague en version argent et or "I don’t" en soutien à cette campagne. Deux princesses amies que le destin a durement frappées mais qui ont persévéré et qui aujourd’hui s’unissent pour sensibiliser à une noble cause.

Site officiel : www.vowtoendchildmarriage.org