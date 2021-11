On en a déjà parlé. Les tests de vélo que nous réalisons sont souvent élogieux pour différentes raisons. Parfois c’est le look, parfois la motorisation ou encore le coté pratique. C’est aussi parce que, il faut l’avouer, nous ne sommes pas trop accros aux vélos bas de gamme.

Ici, avec l’Ellio, on peut commencer par dire que c’est un vélo 100 % belge. Enfin presque, parce que les moteurs sont chinois et c’est surtout un vélo 100 % flamand. Comme nous l’explique Jorrit, un des deux boss de la marque louvaniste, “c’est plus qu’un vélo, c’est un nouveau moyen de mobilité !”